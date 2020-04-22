طلاب جامعة جازان يطالبون بطريقة بديلة للاختبار بسبب ضعف الإنترنت

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): ناشد طلاب جامعة جازان من سكان قرى الحدود جنوب المنطقة، بالنظر في طريقة بديلة للاختبار، بسبب ضعف شبكة الإنترنت. ناشد طلاب جامعة جازان من سكان قرى الحدود جنوب المنطقة، بالنظر في طريقة بديلة للاختبار، بسبب ضعف شبكة الإنترنت. وأكد الطلاب أن بعض القرى تشهد ضعفا بشبكة الإنترنت ما يعرقل سير الاختبارات والمهام المطلوبة منهم. وأشاروا إلى تلك المشكلة ستعرضهم لفقدان درجاتهم، بعدما قطعوا شوطاً طويلاً في الفصل الدراسي المنصرم. وطالبوا وزير التعليم بالنظر في قرار الاختبار عن بعد، بسبب ما تشهده شبكة الإنترنت في القرى النائية من ضعف وانقطاع.

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