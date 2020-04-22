شاهد.. حكم من أفطر في شهر رمضان الكريم لكبر سنه أو لمرض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم من أفطر في شهر رمضان الكريم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه. أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم من أفطر في شهر رمضان الكريم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه. وقال الشيخ ردًا على سؤال بشأن ذلك : أطعم عن كل يوم مسكين، وأطعم 30 مسكيًا والمهم أن يكون مقدار الإطعام لـ30 مسكين وليس عدد الافراد بحسب نقصان الشهر او تمامه.

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