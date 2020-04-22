شكرا لمتابعة خبر عن مد فترة رفع طلبات تمديد الإيفاد للمعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت الإدارة العامة للإيفاد والإبتعاث بوزارة التعليم، عن تمديد فترة رفع طلبات تمديد الإيفاد للمعلمين والمعلمات حتى يوم الخميس الموافق 1441/9/7هـ . أعلنت الإدارة العامة للإيفاد والإبتعاث بوزارة التعليم، عن تمديد فترة رفع طلبات تمديد الإيفاد للمعلمين والمعلمات حتى يوم الخميس الموافق 1441/9/7هـ . يأتي ذلك نظراً للظروف الراهنة، ومراعاة لمصلحة الموفدين والموفدات، مؤكدة أنه يمكن الاستفسار عبر التواصل مع الإدارة التعليمية مباشرة.

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