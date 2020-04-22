شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر.. الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز: «من واجه الشعب السعودي ليرى الويل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ظهر الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز- رحمه الله- في فيديو نادر له وهو يتحدث عن المملكة وأعدائها.

وقال الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - أنه من واجه الشعب السعودي سيرى الويل، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد الوقوف في وجه الشعب إذا غضب.

والأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز هو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ووالدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري .