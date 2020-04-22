شاهد.. سيارة تعكس الطريق بسرعة جنونية وتدهس عاملا

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أظهر مقطع فيديو متداول دهس عامل هندي على أحد الطرق في حفر الباطن، من قبل مركبة تسير في عكس الاتجاه الصحيح.

وظهر في المقطع وقوف العامل على جانب الطريق متحيناً الفرصة لعبوره، إلا أن إحدى المركبات أثناء سيرها بسرعة جنونية في الطريق المعاكس لها، ارتطمت به بقوة من الخلف.





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