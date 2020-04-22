بالفيديو.. انطلاق أول رحلة جوية مغادرة إلى الفلبين عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة

ضمن مبادرة تمكين الوافدين في العودة إلى بلادهم..
انطلق مساء اليوم الثلاثاء، أول رحلة جوية من المملكة متجهة إلى مانيلا، وذلك ضمن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة لبلدانهم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.
وبادرت بعض المنشآت -خلال الأيام القليلة الماضية إلى تقديم طلبات لتمكين الوافدين الذين يعملون لديهم من العودة إلى بلدانهم، علمًا بأن خط سير الرحلة الأولى سيكون ابتداءً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل أن تنطلق مرة أخرى عند الساعة عشرة ونصف إلى مانيلا.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشاتهم.
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