استكمال الإجراءات النظامية بحقه
ألقت الفريق الرقابية بوزارة التجارة القبض على وافد، لقيامه بتخزين الكمامات؛ بهدف بيعها بسعر مرتفع، مستغلًّا الطلب بشأنها، تزامنًا مع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وضبطت الفرق الرقابية، بحوزة الوافد 238 ألف كمامة، بينما تم حجزها لإعادة ضخها بالأسواق، فضلًا عن تسليمه إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة بشأنه.
إلى ذلك ينص نظام المنافسة ومنع الاحتكار، على عقوبة الغرامة المالية لمن يخالف أحكامه بما لا تتجاوز (5.000.000) ريال، وتتضاعف في حالة عودة المخالف للمخالفة، وينشر الحكم على نفقة المخالف مع إلزامه بإزالة المخالفة، ودفع غرامة يومية لا تقل عن (1.000) ريال، ولا تجاوز (10.000) ريال حتى تاريخ إزالة المخالفة.
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كانت هذه تفاصيل خبر ضبطت بحوزته 238 ألف كمامة.. الفرق الرقابية تسلم الوافد المحتكر لشرطة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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