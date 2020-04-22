بالصور.. «مدني مكة» يجلي ٧٠ شخصًا بعد حريق غرفة عدادات تغذي مركزًا للتسوق

أسفر عن إصابة واحدة جرت معالجتها
أجلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ٧٠ شخصًا نتيجة حريق شب بغرفة عدادات تغذي مركزًا لتسوق المواد الغذائية بحي العزيزية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: المركز الوطني للعمليات الأمنية، تلقى بلاغًا بشأن جود حريق بغرفة عدادات بالدور الأرضي بمنى، مكون من مركز تجاري للتسوق وبرج، وتم الدفع على الفور بالفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، مشيرًا إلى احتراق بمجموعة عدادات داخل غرفة بالدور الأرضي تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ.
أسفر الحريق عن إصابة واحدة فقط لشخص من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره؛ حيث أصيب باختناق بسيط عولج من قبل الهلال الأحمر بالموقع، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.
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