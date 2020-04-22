تشمل مجال العمل التطوعي
قالت إيمان الفريدي عضو لجنة المشروع الوطني للتطوع بوزارة التعليم، إن الوزارة تطلق دورات تدريبة افتراضية عدة لتدريب المعلمين والمعلمات في مجالات العمل التطوعي والمهارات التطوعية عبر منصة مساءات للتدريب الإلكتروني بداية من يوم الأحد المقبل.
وأضافت «الفريدي» بمداخلة لبرنامج «ياهلا»، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن الدورات تأتي من منطلق أن التطوع منهج إسلامي ووطني، ويمكن الانضمام إليها عبر منصة سماء، وتأتي ضمن جهود الوزارة في تطبيق التعليم والتدريب عن بعد، وتتضمن تهئية وتحفيز المتطوعين.
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كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تحدد موعد انطلاق الدورات التدريبية الافتراضية للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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