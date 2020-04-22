التعليم تحدد موعد انطلاق الدورات التدريبية الافتراضية للمعلمين

قالت إيمان الفريدي عضو لجنة المشروع الوطني للتطوع بوزارة التعليم، إن الوزارة تطلق دورات تدريبة افتراضية عدة لتدريب المعلمين والمعلمات في مجالات العمل التطوعي والمهارات التطوعية عبر منصة مساءات للتدريب الإلكتروني بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضافت «الفريدي» بمداخلة لبرنامج «ياهلا»، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن الدورات تأتي من منطلق أن التطوع منهج إسلامي ووطني، ويمكن الانضمام إليها عبر منصة سماء، وتأتي ضمن جهود الوزارة في تطبيق التعليم والتدريب عن بعد، وتتضمن تهئية وتحفيز المتطوعين.

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