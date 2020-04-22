هاتفيًّا.. ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بقرب حلول شهر رمضان

القيادة تعرب عن تقديرها للملك حمد..
تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الثلاثاء، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره للملك حمد، على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
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