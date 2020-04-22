بالأسماء.. طالبات سعوديات يحصدن 3 جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات «عن بُعد»

حققت ثلاث طالبات سعوديات مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 إبريل الحالي، ونُفذ عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة التعليم فوز كل من؛ الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة بالميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بالميدالية البرونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة على شهادة تقدير.

وخضع فريق المملكة المشارك في الأولمبياد، خضع لكثير من البرامج التدريبية المكثفة؛ بهدف تطوير المهارات العلمية للمشاركات، كما تم ترشيح الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.

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يُذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في 2012 في بريطانيا، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزةً شملت ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و6 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.

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