مدني مكة يخلي 70 شخصا احترازيا

أدى نشوب حريق بغرفة عدادات تغذي مركزا لتسوق المواد الغذائية وبرجا سكنيا بحي العزيزية في العاصمة المقدسة، إلى إصابة شخص من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره باختناق بسيط، وإخلاء 70 آخرين احترازيا.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة الساعة 6 من مساء اليوم، يفيد عن وجود حريق بغرفة عدادات بالدور الأرضي بمنى مكون من مركز تجاري للتسوق وبرج سكني.

وأضاف القرني، على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن احتراق بمجموعة عدادات داخل غرفة بالدور الأرضي تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء المتواجدين بالموقع احترازياً والبالغ عددهم 70 شخصاً، ونتج عن الحادث إصابة واحدة تلقت العلاج من قبل فرق الهلال الأحمر بالموقع كما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.