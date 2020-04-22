وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز عمليات 911 تلقت بلاغاً عند الساعة الساعة 6 من مساء اليوم، يفيد عن وجود حريق بغرفة عدادات بالدور الأرضي بمنى مكون من مركز تجاري للتسوق وبرج سكني.
وأضاف القرني، على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن احتراق بمجموعة عدادات داخل غرفة بالدور الأرضي تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء المتواجدين بالموقع احترازياً والبالغ عددهم 70 شخصاً، ونتج عن الحادث إصابة واحدة تلقت العلاج من قبل فرق الهلال الأحمر بالموقع كما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني مكة يخلي 70 شخصا احترازيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.