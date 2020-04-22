كمامات ملوثة داخل أكياس لحم في محل بتندحة

أظهر مقطع مصور سجله أحد المواطنين، وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مخالفة إحدى الملاحم بالنظافة العامة، في مركز تندحة شرق خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر سعيد القرني، أنه تم مباشرة الملحمة المشار إليها في مقطع الفيديو من قِبل المراقبين في بلدية تندحة الفرعية وتم إغلاق الملحمة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.
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