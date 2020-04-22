جامعة نجران تحسم جدل درجات الأعمال الفصلية

تكثيف الجهود
أعلنت الجامعة مساء أول من أمس، توجيها لمدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي لجميع عمداء الكليات، بالتيسير على الطلاب ومراعاتهم في هذه الظروف الاستثنائية، والتي تتطلب تكثيف الجهود من الجميع لكل ما يخدم المصلحة التعليمية ويخدم الطلاب، إضافة إلى استكمال التقييمات الفصلية لمن لم يؤدها أو لم يستكملها حتى نهاية الفصل الحالي، مع استمرار إتاحة الاعتذار عن كامل مقررات الفصل الدراسي أو عدد منها أو أحدها، إلى الخميس 22 أبريل وفق المعلن سابقا، على أن تكون فترة التسجيل الإلكتروني للفصل الصيفي مراعية للطلاب المتوقع تخرجهم وفق ضوابط التسجيل المعتمدة.
وكانت آراء الطلاب تفاوتت بين التفاؤل والتذمر، من بيان الجامعة، إذ وصفه البعض بأنه لا يحمل جديدا، والبعض الآخر أعرب عن ثقته في تحسين الدرجات وتعديلها.
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