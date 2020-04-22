جامعة نجران تحسم جدل درجات الأعمال الفصلية

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بسرعة التقصي عن تظلّم عدد من طلاب وطالبات جامعة نجران من درجات الأعمال الفصلية، مشددا على تحقيق العدالة في القضية التي انفردت «دوت الخليج» بنشرها، أول من أمس، بعنوان «اختلاف الدرجات يفجّر أزمة بين طلاب جامعة نجران وهيئة التدريس»، وذلك عقب استياء عدد من الطلاب والطالبات من اختلاف درجات أعمال السنة المرصودة في البوابة الإلكترونية للجامعة، عن الدرجات المرصودة في Blackboard.

تكثيف الجهود

أعلنت الجامعة مساء أول من أمس، توجيها لمدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي لجميع عمداء الكليات، بالتيسير على الطلاب ومراعاتهم في هذه الظروف الاستثنائية، والتي تتطلب تكثيف الجهود من الجميع لكل ما يخدم المصلحة التعليمية ويخدم الطلاب، إضافة إلى استكمال التقييمات الفصلية لمن لم يؤدها أو لم يستكملها حتى نهاية الفصل الحالي، مع استمرار إتاحة الاعتذار عن كامل مقررات الفصل الدراسي أو عدد منها أو أحدها، إلى الخميس 22 أبريل وفق المعلن سابقا، على أن تكون فترة التسجيل الإلكتروني للفصل الصيفي مراعية للطلاب المتوقع تخرجهم وفق ضوابط التسجيل المعتمدة.

وكانت آراء الطلاب تفاوتت بين التفاؤل والتذمر، من بيان الجامعة، إذ وصفه البعض بأنه لا يحمل جديدا، والبعض الآخر أعرب عن ثقته في تحسين الدرجات وتعديلها.