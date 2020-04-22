تعليم السراة الأول يتصدر بوابة المستقبل

وبين مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة حسن العلكمي أن التعلم عن بُعد أصبح خياراً أصيلاً وليس ترفاً لاسيما في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي، مؤكداً أن إدارته ستعمل في ظل الدعم المباشر من وزارة التعليم للتوسع المجوّد في هذا الاتجاه للتماشي مع دوافع وميولات الجيل الحالي الذي تجذبه التقنية والتحول الرقمي.
وتعتبر «بوابة المستقبل» نافذة التحول الرقمي في وزارة التعليم التي خطت فيها خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في مركز متقدم بين الوزارات التي سعت إلى تطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي، وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
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