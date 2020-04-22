ضبطت بلدية محافظة الخرج مسلخا مخالفا عشوائيا خارج النطاق العمراني، تديره عمالة مخالفة للأنظمة في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية. وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري لـ«دوت الخليج» أن البلدية أزالت الموقع نظرا لمخالفته الاشتراطات الصحية، وتم رش الموقع بالمبيدات والمعقمات، وتطبيق الغرامات بالحد الأعلى على المخالفين، محذرا من خطورة الذبح في المواقع العشوائية وما تسببه مُخلّفات الذبح من أضرار للبيئة، إضافة إلى المخاطر الصحية في انتقال الأمراض، مؤكدا على أهمية تقيد المواطن والمقيم بالالتزام بالذبح في المسالخ المرخصة من قبل البلدية لكونها مؤهلة بيئيا وصحيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مسلخ مخالف بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.