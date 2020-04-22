800 سلة رمضانية للمستفيدين بالطائف



وفرت جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة 833 سلة رمضانية لمستفيديها، إضافة إلى وجبات صحية غذائية «مجانا»، لذوي اضطراب التوحد. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني، أن الجمعية وفرت كذلك بالشراكة مع مركز غرناطة للوزن المثالي، 100 وجبة صحية «مجاناً» لذوي اضطراب التوحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد. وأضاف الزهراني، بأن الجمعية وبالشراكة مع جامعة الطائف والشؤون الصحية، أطلقت الهاتف الإرشادي، يتمثل في مبادرة الدعم النفسي وتقديم الاستشارات النفسية والأسرية والتربوية لمستفيدي الجمعية، ولأهالي الطائف كافة. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن للأشخاص المصابين بالتوحد الحقَّ في تقرير المصير، والاستقلال وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وكذلك الحق في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الآخرين، ولكن انهيار نُظم وشبكات الدعم الحيوي نتيجة مرض فيروس كورونا «كوفيد-19» يزيد من صعوبة العقبات التي يواجهونها.

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