ضعف الإنترنت يغيب طلابا عن المحاضرات والجامعات تراعي الظروف الاستثنائية

فيما أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أثناء اجتماعه بمديري الجامعات مؤخرًا أن العملية التعليمية مستمرة، وبذل المزيد من الجهود المميزة للتعلّم عبر المنصات والبرامج الإلكترونية المعتمدة، ناشد عدد من الطلاب بجامعات الملك سعود وشقراء والإمام، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والوزارة، وجامعاتهم، بمراعاة انقطاع وضعف الإنترنت، ما تسبب في غيابهم عن حضور المحاضرات عبر المنصات والبرامج الإلكترونية.

نقل الخدمة

طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الطلاب تغيير المشغل، حيث ذكرت لـ«دوت الخليج» أن «مقدم الشكوى» عميل لدى إحدى الشركات لا تغطي المنطقة، والمشغل المعني بتقديم «الخدمة الشاملة» في قرية النظيم التابعة لمحافظة المزاحمية -على سبيل المثال- هي شركة أخرى، مضيفةً أنه يحق لمقدم الشكوى نقل الرقم إلى مشغل الشركة الأخرى التي تعمل بالمنطقة للاستفادة من الخدمة.

استمرار ومراعاة

أكدت جامعة الملك سعود استمرار العملية التعليمية عن بُعد لجميع طلابها، حيث ذكرت لـ«دوت الخليج» المتحدثة الرسمية للجامعة الدكتورة عهود الشهيل أن الجامعة تؤكد استمرار العملية التعليمية دون انقطاع وفق ما هو مقرر لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للطلاب.

توفر الدعم

أكدت المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور أحمد الطحيني لـ«دوت الخليج» توفر الدعم الفني بشكل مستمر للطلاب عبر كلياتهم بالتعاون مع عمادة التعليم عن بُعد وعمادة تقنية المعلومات، وبإمكان الطلاب الحصول على الدعم الفني بالتواصل مع كلياتهم عبر القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الاختبارات الإلكترونية وُضعت بطريقة مرنة لدخول الطلاب عليها‏ من المنزل أو الجوال وتحديد مدة مناسبة للاختبار بمراعاة مشاكل الانقطاع، مشيرا إلى صدور تعميم لجميع أعضاء هيئة التدريس بإيجاد اختبار بديل لمن حدثت لهم مشاكل خلال وقت الامتحان وذلك للتأكد من أداء جميع الطلاب في الامتحانات، إضافة إلى أن هناك توجيها من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لجميع عمداء الكليات بتخصيص لجنة لمتابعة سير الاختبارات وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للتأكد من إتمام الطلاب لاختباراتهم.

وشدد الطحيني على وجود نموذج خاص للطلاب لرفع المشاكل التي تواجههم خلال الاختبارات لتتم دراستها من قبل الكلية وحلها بشكل فوري.

الإنترنت قوي

ذكر لـ«دوت الخليج» المتحدث الرسمي لجامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز الجارالله أن الإنترنت في القويعية قوي بما في ذلك نساح، مضيفا أن وزير التعليم وجه ببذل كل الجهود لحل ما يعترض الطلاب من معوقات، وفي هذا الإطار وجه مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري وكلاء وعمداء الجامعة بالتواصل مع الطلاب لحل جميع مشاكلهم، علمًا أنه لا يوجد حرمان للطلاب تقديرًا للظروف.

وذكر أن الجامعة هيأت جميع وسائل التعليم عن بُعد والتقييم لتكون متاحة لجميع الطلاب، وتم التأكيد على أهمية التسهيل لجميع الطلاب تقديرًا ومراعاةً للوضع الذي نمر به.

جامعة الملك سعود

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استمرار العملية التعليمية دون انقطاع

مراعاة الظروف الاستثنائية للطلاب

جامعة الإمام

بإمكان الطلاب الحصول على الدعم الفني

الاختبارات الإلكترونية وُضعت بطريقة مرنة

لجنة لمتابعة سير الاختبارات

جامعة شقراء

التواصل مع الطلاب لحل جميع مشاكلهم

لا يوجد حرمان للطلاب تقديرًا للظروف

تهيئة جميع وسائل التعليم عن بُعد والتقييم