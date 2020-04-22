الأمطار تقطع الكهرباء عن قرى بالباحة والبَرد يغطي نجران

هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة ببرد على منطقتي الباحة ونجران، وشهدت الشوارع تجمعات للمياه في عدد من المواقع، فيما انقطعت الكهرباء عن بعض القرى التهامية بسبب قوة الصواعق التي شهدتها تلك القرى، فيما شهدت بعض المواقع الممطرة انزلاق بعض السيارات، بينما تواجدت الدوريات الأمنية والمرور في عدة مواقع لتنبيه السائقين والتخفيف من السرعة.

تساقط البرد

استمر هطول الأمطار على منطقة نجران لليوم الثالث على التوالي، وشهدت المنطقة أمس، تساقط البرد مع كميات كبيرة من الأمطار، فيما واصلت الأمانة جهودها في معالجة آثار الأمطار من الأحياء، وأصدرت بيانًا نفت فيه صحة المقطع المتداول الذي يشير إلى تواجد إحدى المعدات بشوارع المنطقة وهي تقوم بعملية سحب المياه.

تصريف السيول

أوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان أن مدينة نجران حظيت خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من مشاريع درء السيول وتصريف مياه الأمطار التي أسهمت في حماية المواطنين، مضيفا أنه تم تكليف فرق عمل ميدانية مُجهزة بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة لمواجهة الأخطار المصاحبة للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، مبينا أن التركيز على المواقع التي عادةً ما تشهد تجمعًا للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكليف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول باستخدام المضخات وصهاريج المياه.

كما شهدت محافظة شرورة أمطارا غزيرة، حيث استنفر رجال الدفاع المدني في العديد من المواقع بالمحافظة لمعالجة أي طارئ.

انعدام الرؤية

هطلت أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء الملك فهد والسحيلي وجبره والقيم ورحاب وريحه والسيل الصغير، فيما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول. وواصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير، شملت مدينة ابها ومحافظتي بيشة وبلقرن.

وهطلت أمطار غزيرة أول من أمس على محافظة المزاحمية، شملت أرجاء المحافظة، حيث أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز العتيبي أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات من السيول.

الباحة

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تجمعات للمياه في عدد من المواقع

انقطاع الكهرباء عن بعض القرى التهامية

صواعق وبرد وانزلاقات

نجران

تساقط للبرد

هطول كميات كبيرة من الأمطار

أسهمت مشاريع درء السيول في تصريف المياه

* المناطق: منصور بن محمد، بدر عون، حسين الحامد، سعود الخزيم، سلمان آل مقرح