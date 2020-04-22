السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يعزي محافظ بيش في وفاة والدته



جيزان 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لمحافظ محافظة بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم - رحمها الله - إثر معاناتها مع المرض .

وسأل سموه الله تعالى ، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر محافظ بيش وأفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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01:07ت م

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