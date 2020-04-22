السعودية اليوم / محافظ رجال ألمع يتفقد المراكز التموينية ومسلخ البلدية بالمحافظة



محايل 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري أمس المراكز التموينية والمحلات التجارية ومسلخ البلدية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس

وشدد المحافظ خلال جولته التي رافقه فيها رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي آل مصمع على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد 19 .

// انتهى //

23:09ت م

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محايل 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستفقد محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري أمس المراكز التموينية والمحلات التجارية ومسلخ البلدية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.وشدد المحافظ خلال جولته التي رافقه فيها رئيس بلدية المحافظة سعيد بن علي آل مصمع على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية.وأكد المحافظ أن هذه الجولات تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد 19 .// انتهى //23:09ت م0260

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