السعودية اليوم / انطلاق أول رحلة جوية مغادرة إلى الفلبين ضمن مبادرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم



الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

تنطلق مساء اليوم أول رحلة جوية من المملكة العربية

وبادرت بعض المنشآت -خلال الأيام القليلة الماضية- إلى تقديم طلبات لتمكين الوافدين الذين يعملون لديهم من العودة إلى بلدانهم، علمًا بأن خط سير الرحلة الأولى سيكون ابتداءً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل أن تنطلق مرة أخرى عند الساعة 10:30 م إلى مانيلا.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه و إتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

// انتهى //

23:08ت م

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الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستنطلق مساء اليوم أول رحلة جوية من المملكة العربية السعودية متجهة إلى عاصمة الفلبين " مانيلا " ، ضمن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وبادرت بعض المنشآت -خلال الأيام القليلة الماضية- إلى تقديم طلبات لتمكين الوافدين الذين يعملون لديهم من العودة إلى بلدانهم، علمًا بأن خط سير الرحلة الأولى سيكون ابتداءً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل أن تنطلق مرة أخرى عند الساعة 10:30 م إلى مانيلا.يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه و إتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.// انتهى //23:08ت م0259

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