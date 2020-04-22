

ينبع 28شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020م واس

دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ينبع مساء اليوم متجرها الإلكتروني لعرض منتجاتها الخيرية في خدمة كتاب الله من خلال رابط المتجر: ( storeyq.com).

من جهة أخرى تقيم الجمعية خلال شهر رمضان المبارك " عن بعد " برنامج تصحيح التلاوة " جزء النبأ " , وحددت آخر موعد للتسجيل في البرنامج ( 1441/9/2هـ ) , ويبدأ في ( 1441/9/4 ) ويستهدف طلاب التعليم العام والجامعي والموظفين والمتقاعدين .

// انتهى //

22:59ت م

0253





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين المتجر الإلكتروني للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.