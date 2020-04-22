شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول رحلتي هيوستن والقاهرة لمطار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مطار الملك فهد الدولي في الدمام رحلتين الأولى قادمة من ولاية هيوستن الأمريكية، وكانت تحمل ١٩٦ مواطناً من مبتعثي وموظفي شركة أرامكو، وجهزت الشركة لاستقبالهم ١٥ حافلة لنقلهم إلى فنادق العزل التي جهزتها الشركة، والرحلة الأخرى قادمة من القاهرة وتحمل نحو ٢٠٠، وكان في استقبالهم ١٠ حافلات للركاب، و٦ حافلات للعفش، و٦ حافلات احتياطية، و٣ حافلات صغيرة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما كان هناك تنظيم من قبل الجهات الأمنية، وتواجد للطاقم الصحي من موظفين ومتطوعين. وبين المواطنون عن اعتزازهم وشكرهم لجهود المملكة في محاربة هذه الجائحة.