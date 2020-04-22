بورصة وول ستريت تهبط وسط انهيار النفط

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

هبطت بورصة وول ستريت لثاني جلسة على التوالي يوم أمس الثلاثاء، إذ فاقم انهيار في أسعار النفط الأمريكي وتوقعات متشائمة للشركات المخاوف من تراجع اقتصادي حاد.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 631.56 نقطة، أو 2.67 بالمائة، إلى 23018.88 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا 86.60 نقطة، أو 3.07 بالمائة، ليغلق عند 2736.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 297.50 نقطة، أو 3.48 بالمائة، إلى 8263.23 نقطة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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