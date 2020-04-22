ترامب: 40 % من أمريكا ترغب في العودة للعمل رغم كورونا

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك 20 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل رغم تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية حول كورونا: نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب الفيروس، ونحث مجلس النواب على الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وتابع ترامب أن بلاده تسعى لاستعادة نشاط سوق العمل وإنقاذ العمال المتضررين من كورونا، مؤكدًا أن التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين.

وكشف الرئيس أنه بحث مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا في الولاية.

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وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الثلاثاء، تسجيل 34048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال لـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 810561 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، ليتضاعف عدد مصابي الفيروس في أسبوعين متجاوزًا 800 ألف.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 2317 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 43.630 وفاة.

كما سجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة منذ بدء انتشار الفيروس فيها، حيث أعلنت تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما يمثل ارتفاعًا حادًّا وقياسيًّا على أساس يومي.

وقال حاكم الولاية، فيل ميرفي، في مؤتمر صحفي: إنه تم تسجيل 379 حالة وفاة في الولاية بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددًا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في الولاية.

وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية إلى 4753، بعد أن كانت 4377 حتى مساء الاثنين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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