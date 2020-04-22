5 أدوار هامة نفذتها وزارة الدفاع لمكافحة كورونا

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت وزارة الدفاع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في المملكة.

ووزعت وزارة الدفاع كافة المواد الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس من قبل كل جهة في الوزارة، كما نفذت إجراءات لازمة في كافة الجهات التابعة لها؛ للفحص في حال الاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا.

وشاركت القوات المسلحة أيضًا ممثلة في الشرطة العسكرية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم مساندة وزارة الداخلية في قرار منع التجول بتكليف عدد من الضباط والأفراد، متمثلة في الشرطة العسكرية التابعة للقوات البرية الملكية.

وضمن جهودها أيضًا في مكافحة الفيروس، أطلقت وزارة الدفاع حزمة من المبادرات في عدد من مستشفياتها العسكرية بمناطق المملكة؛ بهدف رفع وتحسين الخدمة للمرضى والمراجعين وذويهم لمكافحة فيروس كورونا.

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وأصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام تقريرًا يلخص جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، ويخضع التقرير لتحديث دوري مستمر لإبراز تلك الجهود.

وقد أُعد التقرير في نسختين، إحداهما صدرت اليوم باللغة العربية، والأخرى تصدر قريبًا باللغة الإنجليزية.

يهدف التقرير لتسليط الضوء على ما تبذله المملكة من جهود كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- في التعامل مع أزمة كورونا.

ويتوفر التقرير الذي يخضع للتحديث الدوري عبر الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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