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بث تلاوات أئمة الحرمين في التراويح والقيام طوال رمضان مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية
عبر القنوات السعودية الرسمية لاستهداف غير الناطقين باللغة العربية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه سيتم بث تلاوات أئمة الحرمين في التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك عبر القنوات السعودية الرسمية، مترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية.
ودشن المشروع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء، عقب اكتمال الاستعدادات الفنية والهندسية كافة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام عبر إحدى الشركات الوطنية المتميزة بالترجمة الفورية.
وأكد آل الشيخ أن هذا المشروع يُعد من مشاريع الوزارة الدعوية التي تقوم بها خلال شهر رمضان، حيث يتم عرض الترجمة النصية باللغة الإنجليزية على قناة القرآن الكريم، والترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي على قناة السنة النبوية، بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين، إضافة إلى العديد من القنوات الفضائية العربية والإسلامية، والمواقع الإلكترونية التي تشارك في النقل المباشر لهذه الترجمة.
وقال: إن مشروع الترجمة يسهم في إيصال معاني القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية من المسلمين وغير المسلمين؛ ليتعرفوا على محاسن الدين الإسلامي العظيم الذي يدعو للسلام والوسطية والاعتدال والتسامح.
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