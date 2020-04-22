، "الصحة المصرية": تسجيل 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" و14 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مجاهد": ارتفاع حالات الشفاء إلى 870 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الثلاثاء تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 14 حالة وفاة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 870، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: إن عدد الحالات التي تحوَّلت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1181 حالة.

وأضاف مجاهد بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى أمس الثلاثاء بلغ 3490 حالة، من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد