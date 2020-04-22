، شاهد.. يقظة مراقبي الأمانة تُبطل حيلة عمالة وافدة بالطائف ،

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لم تنجح حيلة عمالة وافدة على مراقبي الأمانة عندما حجبوا محلاً خاليًا من النشاط التجاري بالستائر لمنع رؤية ما بداخله، حيث اكتشف المراقبون ممارستهم لإنتاج الرقاق، وتحويل الموقع إلى معمل مخالف غير مرخص يفتقر للاشتراطات الصحية.
العمالة، وعددهم ثمانية من الجنسية الآسيوية، يعمل بعضهم في محل لبيع التميس في حي الشهداء الجنوبية، واشترك معهم آخرون لتحويل محل خالٍ بجانبهم واستغلاله لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، والذي يزيد عليه الإقبال خلال شهر رمضان المبارك، كما يتولون توزيعه على المحال.
ووثقت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية شرق الفرعية، بمساندة أمنية من البحث الجنائي والضبط الإداري، محضرًا بالملاحظات المرصودة على الموقع الذي يفتقر للاشتراطات الصحية والنظافة، ويعمل من دون ترخيص، كما تعد العمالة الرقاق دون استخدام القفاز، ودون كروت صحية.
وجرى إغلاق المحل بعد مصادرة كامل المضبوطات وإتلافها، كما تم تسليمه مع العمالة للشرطة لاستكمال اللازم حيالهم وفقًا للنظام.
شاهد.. يقظة مراقبي الأمانة تُبطل حيلة عمالة وافدة بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-04-22
لم تنجح حيلة عمالة وافدة على مراقبي الأمانة عندما حجبوا محلاً خاليًا من النشاط التجاري بالستائر لمنع رؤية ما بداخله، حيث اكتشف المراقبون ممارستهم لإنتاج الرقاق، وتحويل الموقع إلى معمل مخالف غير مرخص يفتقر للاشتراطات الصحية.
العمالة، وعددهم ثمانية من الجنسية الآسيوية، يعمل بعضهم في محل لبيع التميس في حي الشهداء الجنوبية، واشترك معهم آخرون لتحويل محل خالٍ بجانبهم واستغلاله لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، والذي يزيد عليه الإقبال خلال شهر رمضان المبارك، كما يتولون توزيعه على المحال.
ووثقت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية شرق الفرعية، بمساندة أمنية من البحث الجنائي والضبط الإداري، محضرًا بالملاحظات المرصودة على الموقع الذي يفتقر للاشتراطات الصحية والنظافة، ويعمل من دون ترخيص، كما تعد العمالة الرقاق دون استخدام القفاز، ودون كروت صحية.
وجرى إغلاق المحل بعد مصادرة كامل المضبوطات وإتلافها، كما تم تسليمه مع العمالة للشرطة لاستكمال اللازم حيالهم وفقًا للنظام.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:15 AM
حجبوا محلاً خاليًا بالستائر وحولوه لمعمل لإنتاج الرقاق
لم تنجح حيلة عمالة وافدة على مراقبي الأمانة عندما حجبوا محلاً خاليًا من النشاط التجاري بالستائر لمنع رؤية ما بداخله، حيث اكتشف المراقبون ممارستهم لإنتاج الرقاق، وتحويل الموقع إلى معمل مخالف غير مرخص يفتقر للاشتراطات الصحية.
العمالة، وعددهم ثمانية من الجنسية الآسيوية، يعمل بعضهم في محل لبيع التميس في حي الشهداء الجنوبية، واشترك معهم آخرون لتحويل محل خالٍ بجانبهم واستغلاله لإنتاج الرقاق بكميات كبيرة، والذي يزيد عليه الإقبال خلال شهر رمضان المبارك، كما يتولون توزيعه على المحال.
ووثقت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية شرق الفرعية، بمساندة أمنية من البحث الجنائي والضبط الإداري، محضرًا بالملاحظات المرصودة على الموقع الذي يفتقر للاشتراطات الصحية والنظافة، ويعمل من دون ترخيص، كما تعد العمالة الرقاق دون استخدام القفاز، ودون كروت صحية.
وجرى إغلاق المحل بعد مصادرة كامل المضبوطات وإتلافها، كما تم تسليمه مع العمالة للشرطة لاستكمال اللازم حيالهم وفقًا للنظام.
، شاهد.. يقظة مراقبي الأمانة تُبطل حيلة عمالة وافدة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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