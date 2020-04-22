، مكة.. بدء تشغيل مسلخ طريق الليث "أ" بعد الإقبال الشديد على الذبائح لقرب رمضان ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
بدأت صباح اليوم وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة المسالخ، تشغيل المسلخ الجديد الآلي على طريق الليث (أ) لخدمة المواطنين والمقيمين وتطبيقات التوصيل؛ وذلك للتسهيل عليهم، وخصوصًا مع ما تشهده العاصمة المقدسة الأيام الحالية من إقبال شديد على الذبائح مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة المسالخ، الدكتور أحمد قوتة، أنه تم التشغيل الجزئي للمسلخ لمذبوحات التطبيقات الإلكترونية بهدف خدمة المواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم، والوقاية من جائحة كورونا المستجد.
وأشار إلى صدور إفادة للعاملين كافة بالمسلخ الآلي بتكثيف الإجراءات الوقائية كافة، ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لما تشهده المسالخ خلال الفترة الحالية من زيادة في معدل الذبح اليومي.
وشدد "قوتة" على المواطن والمقيم بالامتثال بالإجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي، التي تم العمل بها بوصفها أحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة، بإشراف ومتابعة من فريق طبي متكامل.
مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة المسالخ شهر رمضان فيروس كورونا الجديد
مكة.. بدء تشغيل مسلخ طريق الليث "أ" بعد الإقبال الشديد على الذبائح لقرب رمضانهادي العصيمي الخليج 365 2020-04-22
بدأت صباح اليوم وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة المسالخ، تشغيل المسلخ الجديد الآلي على طريق الليث (أ) لخدمة المواطنين والمقيمين وتطبيقات التوصيل؛ وذلك للتسهيل عليهم، وخصوصًا مع ما تشهده العاصمة المقدسة الأيام الحالية من إقبال شديد على الذبائح مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة المسالخ، الدكتور أحمد قوتة، أنه تم التشغيل الجزئي للمسلخ لمذبوحات التطبيقات الإلكترونية بهدف خدمة المواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم، والوقاية من جائحة كورونا المستجد.
وأشار إلى صدور إفادة للعاملين كافة بالمسلخ الآلي بتكثيف الإجراءات الوقائية كافة، ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لما تشهده المسالخ خلال الفترة الحالية من زيادة في معدل الذبح اليومي.
وشدد "قوتة" على المواطن والمقيم بالامتثال بالإجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي، التي تم العمل بها بوصفها أحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة، بإشراف ومتابعة من فريق طبي متكامل.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:09 AM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:21 AM
استقبال المذبوحات عن طريق خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي
بدأت صباح اليوم وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة المسالخ، تشغيل المسلخ الجديد الآلي على طريق الليث (أ) لخدمة المواطنين والمقيمين وتطبيقات التوصيل؛ وذلك للتسهيل عليهم، وخصوصًا مع ما تشهده العاصمة المقدسة الأيام الحالية من إقبال شديد على الذبائح مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة المسالخ، الدكتور أحمد قوتة، أنه تم التشغيل الجزئي للمسلخ لمذبوحات التطبيقات الإلكترونية بهدف خدمة المواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم، والوقاية من جائحة كورونا المستجد.
وأشار إلى صدور إفادة للعاملين كافة بالمسلخ الآلي بتكثيف الإجراءات الوقائية كافة، ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لما تشهده المسالخ خلال الفترة الحالية من زيادة في معدل الذبح اليومي.
وشدد "قوتة" على المواطن والمقيم بالامتثال بالإجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي، التي تم العمل بها بوصفها أحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة، بإشراف ومتابعة من فريق طبي متكامل.
، مكة.. بدء تشغيل مسلخ طريق الليث "أ" بعد الإقبال الشديد على الذبائح لقرب رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. بدء تشغيل مسلخ طريق الليث "أ" بعد الإقبال الشديد على الذبائح لقرب رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.