، مكة.. بدء تشغيل مسلخ طريق الليث "أ" بعد الإقبال الشديد على الذبائح لقرب رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبال المذبوحات عن طريق خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي

بدأت صباح اليوم وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في إدارة المسالخ، تشغيل المسلخ الجديد الآلي على طريق الليث (أ) لخدمة المواطنين والمقيمين وتطبيقات التوصيل؛ وذلك للتسهيل عليهم، وخصوصًا مع ما تشهده العاصمة المقدسة الأيام الحالية من إقبال شديد على الذبائح مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة المسالخ، الدكتور أحمد قوتة، أنه تم التشغيل الجزئي للمسلخ لمذبوحات التطبيقات الإلكترونية بهدف خدمة المواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم، والوقاية من جائحة كورونا المستجد.

وأشار إلى صدور إفادة للعاملين كافة بالمسلخ الآلي بتكثيف الإجراءات الوقائية كافة، ومضاعفة الجهود المبذولة؛ لما تشهده المسالخ خلال الفترة الحالية من زيادة في معدل الذبح اليومي.

وشدد "قوتة" على المواطن والمقيم بالامتثال بالإجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي، التي تم العمل بها بوصفها أحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة، بإشراف ومتابعة من فريق طبي متكامل.

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