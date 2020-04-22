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أسفر حادث تصادم وقع في مركز الجرين بمحافظة الحجرة عن حالة وفاة وحالتي إصابة متوسطتين تم نقلهما لمستشفى قلوة العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، تلقت بلاغاً عن الحادث على الرقم 997 وتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع.
وأبان أنه عند وصول الفرقة الإسعافية اتضح وجود ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى، وإصابتان متوسطتان تم التدخل إسعافياً والتعامل معهما، ونقلهما لمستشفى قلوة العام لتلقي العلاج اللازم.
وفاة وإصابتان في حادث تصادم في "جرين الحجرة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
أسفر حادث تصادم وقع في مركز الجرين بمحافظة الحجرة عن حالة وفاة وحالتي إصابة متوسطتين تم نقلهما لمستشفى قلوة العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، تلقت بلاغاً عن الحادث على الرقم 997 وتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع.
وأبان أنه عند وصول الفرقة الإسعافية اتضح وجود ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى، وإصابتان متوسطتان تم التدخل إسعافياً والتعامل معهما، ونقلهما لمستشفى قلوة العام لتلقي العلاج اللازم.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:05 AM
الهلال الأحمر أرسل فرقتين وتم التدخل إسعافياً
أسفر حادث تصادم وقع في مركز الجرين بمحافظة الحجرة عن حالة وفاة وحالتي إصابة متوسطتين تم نقلهما لمستشفى قلوة العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، تلقت بلاغاً عن الحادث على الرقم 997 وتم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع.
وأبان أنه عند وصول الفرقة الإسعافية اتضح وجود ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، وتوفيت بعد نقلها للمستشفى، وإصابتان متوسطتان تم التدخل إسعافياً والتعامل معهما، ونقلهما لمستشفى قلوة العام لتلقي العلاج اللازم.
، وفاة وإصابتان في حادث تصادم في "جرين الحجرة" ،
المصدر : الخليج 365
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