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نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" في الكشف عن عمالة وافدة حولت منزلاً شعبيًا في أحد الأحياء شمال المحافظة معملاً للخياطة الرجالية، يعمل بصورة غير نظامية، ومن دون رخصة، في حين سيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.
العمالة في ظل إغلاق بعض الأنشطة التجارية ومن بينها محال الخياطة، حاولوا ممارسة هذا النشاط من داخل مساكنهم، إلا أنهم لم ينجحوا في مخالفتهم، في ظل المتابعة الناجحة من قِبل مراقبي الأمانة، والذين يقومون بحملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
أمانة الطائف تضبط عمالة حولت منزلاً شعبيًا إلى "معمل للخياطة الرجالية"فهد العتيبي الخليج 365 2020-04-21
نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" في الكشف عن عمالة وافدة حولت منزلاً شعبيًا في أحد الأحياء شمال المحافظة معملاً للخياطة الرجالية، يعمل بصورة غير نظامية، ومن دون رخصة، في حين سيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.
العمالة في ظل إغلاق بعض الأنشطة التجارية ومن بينها محال الخياطة، حاولوا ممارسة هذا النشاط من داخل مساكنهم، إلا أنهم لم ينجحوا في مخالفتهم، في ظل المتابعة الناجحة من قِبل مراقبي الأمانة، والذين يقومون بحملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:59 PM
في أحد الأحياء شمال المحافظة .. بصورة غير نظامية ومن دون رخصة
نجحت متابعة أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" في الكشف عن عمالة وافدة حولت منزلاً شعبيًا في أحد الأحياء شمال المحافظة معملاً للخياطة الرجالية، يعمل بصورة غير نظامية، ومن دون رخصة، في حين سيتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.
العمالة في ظل إغلاق بعض الأنشطة التجارية ومن بينها محال الخياطة، حاولوا ممارسة هذا النشاط من داخل مساكنهم، إلا أنهم لم ينجحوا في مخالفتهم، في ظل المتابعة الناجحة من قِبل مراقبي الأمانة، والذين يقومون بحملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
، أمانة الطائف تضبط عمالة حولت منزلاً شعبيًا إلى "معمل للخياطة الرجالية" ،
المصدر : الخليج 365
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