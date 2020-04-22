، فتح بوابات "سد وادي جازان" لتصريف 3 ملايين متر مكعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرع "البيئة" يدعو المواطنين للابتعاد عن مجراه

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، مساء اليوم، بوابات سد وادي جازان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة، ودعماً للمياه الجوفية، وري المزارع بمجرى الوادي في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب من المخزون الحالي البالغ 38 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن سد وادي جازان تم افتتاحه في عام ١٣٩١هـ، ويبلغ طوله ٣١٦ متراً، وارتفاعه ٤٢ متراً.

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