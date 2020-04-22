، شاهد.. "لجنة شقراء" تواصل المسح النشط للكشف المبكر عن "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت مسح ١٦٠ تجمعاً سكنياً للعمالة خلال ٤ أسابيع.. و"البواردي": هذه أهدافها

تواصل لجنة المسح الميداني في محافظة شقراء، تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة، برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وعضوية مستشفى شقراء والشرطة والبلدية ومكتب العمل ووزارة التجارة.

تهدف اللجنة إلى الوصول للعمال في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

بدأت اللجنة مهامها منذ أربعة أسابيع بتنفيذ عمليات المسح مبتدئة بسكن عمال البلدية، وواصلت جهودها في مسح التجمعات السكنية للشركات والمؤسسات ذات الكثافة العمالية.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت بالأحياء التي يقطنها العمالة، وأنهت الكشف على العمال في حي الروضة، ثم بدأت في مساكن العمال بحي الباطن الأسبوع الحالي حتى أنهت ١٦٠ موقعاً للتجمعات السكانية للعمال منذ بداية الحملة.

وتعمل الفرق الميدانية في اللجنة في كل جولة على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع، كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية، وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة، والتأكد مدى تطبيق الاشتراطات الصحية، من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة، والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة، والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة.

من جانبه، قال محافظ شقراء رئيس لجنة المسح الميداني في المحافظة، عادل بن عبدالله البواردي لـ"الخليج 365": "الجولات التي تقوم بها اللجنة تهدف إلى تقديم التوعية من الوباء، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة".

وأضاف: "تحرص اللجنة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة لمحاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي، ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة وأحيائها للحد من انتشار الوباء، ومحاصرة مصادره بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة".

وتابع: "لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمان من جهد وبذل، وخدمات للمواطن والمقيم على حد سواء، وعلى الجهود الجبارة التي تقدمها الدولة -حرسها الله- في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا".

وأردف: "الشكر موصول لسمو سيدي أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على ما يقدمان من دعم مستمر لمحافظات منطقة الرياض ومراكزها التابعة لها".

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