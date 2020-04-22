السعودية اليوم / لجنة متابعة مساكن العمال بالمنطقة قامت بجولة رقابية على مساكن العمال بمدينة جيزان



جيزان ٢٨ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٠م واس

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، قامت لجنة متابعة مساكن العمال بجولة ميدانية على عدد من مجمعات إسكان العمال بمدينة جيزان.

وشملت جولة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن إمارة المنطقة و الأمانة والصحة والشرطة والتعليم والهلال الأحمر والتجارة بالمنطقة "٣٤" مجمعاً سكنياً ، رصدت مخالفة "١٦" موقعاً منها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وعملت اللجنة على معالجة تكدس العمالة بتلك المجمعات السكنية من خلال الاستعانة ببعض المدارس كمساكن مؤقتة لتخفيف تكدس العمالة، إلى حين قيام الشركات المسؤولة عن تلك المجمعات السكنية بتأمين مساكن متوافقة مع الاشتراطات الصحية والتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال والمهام المناطة باللجنة.

// انتهى //

00:52ت م

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جيزان ٢٨ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٠م واسبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، قامت لجنة متابعة مساكن العمال بجولة ميدانية على عدد من مجمعات إسكان العمال بمدينة جيزان.وشملت جولة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن إمارة المنطقة و الأمانة والصحة والشرطة والتعليم والهلال الأحمر والتجارة بالمنطقة "٣٤" مجمعاً سكنياً ، رصدت مخالفة "١٦" موقعاً منها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لوجود تكدس للعمالة في بعض تلك المجمعات السكنية .وعملت اللجنة على معالجة تكدس العمالة بتلك المجمعات السكنية من خلال الاستعانة ببعض المدارس كمساكن مؤقتة لتخفيف تكدس العمالة، إلى حين قيام الشركات المسؤولة عن تلك المجمعات السكنية بتأمين مساكن متوافقة مع الاشتراطات الصحية والتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأعمال والمهام المناطة باللجنة.// انتهى //00:52ت م0278

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