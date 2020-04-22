السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 29.408 حالات إصابة و 2.675 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

ووفقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 776.093 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 41.758 حالة وفاة.

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واشنطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت إحصائيات المراكز اليوم، 29.408 حالات إصابةً مؤكدة، و 2.675 حالة وفاة.ووفقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 776.093 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 41.758 حالة وفاة.// انتهى //00:26ت م0275

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