السعودية اليوم / محافظ طريف يتفقد عدداً من المباني التعليمية التي خصصت مؤقتاً لسكن العمال



طريف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر اليوم عدداً من المباني التعليمية التي خُصصت لسكن العمال المؤقت في المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأكد محافظ طريف أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

// انتهى //

23:51ت م

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طريف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستفقد محافظ طريف بمنطقة الحدود الشمالية بدر بن نجر الصقر اليوم عدداً من المباني التعليمية التي خُصصت لسكن العمال المؤقت في المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك تخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية .وأكد محافظ طريف أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).// انتهى //23:51ت م0268

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