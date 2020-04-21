السعودية | البلديات تطلق خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة

المناطق - واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة من الإغلاق في أنحاء المملكة , من خلال الأمانات البالغ عددها (17) أمانة تغطي جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين والمستثمرين استخراج التصاريح عبر بوابة “بلدي” بعد استيفاء المتطلبات المتمثلة في رخصة سارية وأن يكون نشاط المنشأة من الأنشطة المستثناة ، إضافة إلى توافر الاشتراطات والموافقات الحكومية، بما فيها موافقة وزارة الداخلية بعد طباعة التصريح وذلك لتفعيله، مشيرة إلى أن بوابة بلدي تتيح لكافة المستفيدين الاطلاع والتعرف على الأنشطة المستثناة.

وأضافت الوزارة بأن هذه الخدمة تأتي ضمن خططها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، حيث أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية والتي تمكن المستفيدين من إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة، التي شملت طلباتي ورخصي (الرخص التجارية , والرخص الإنشائية)، وخدمات الرخص الإنشائية (إصدار تقرير فني، إفادة مناسبة موقع بناء، استعلامات الرخص الإنشائية)، وخدمات رخص الأنشطة التجارية (خدمات إشغال الأرصفة، والإفادة عن موقع نشاط تجاري، وخدمات تصاريح التبغ، وتصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة)، إضافة إلى خدمات منصة رسم تقديم منتجات التبغ، وخدمات الأراضي والمخططات والمنح، والتي تشمل خدمة الاستعلام عن منح الأراضي، كما تتضمن الخدمات الإلكترونية منصة رسم إشغال مرافق الإيواء.

وتضمنت الخدمات الإلكترونية كذلك خدمات التفويض البلدي الإلكتروني، بما فيها خدمات مدير الحسابات وخدمات المفوّض، وخدمات الاستعلام الإلكتروني الذي يتيح الاستعلام عن اشتراطات الأنشطة البلدية، والاستعلام عن رخصة نشاط تجاري، المكاتب المؤهلة، المستكشف الجغرافي، مستكشفة التغطية لخدمات البنية التحتية، واشتراطات خدمة إيصال الخدمة الكهربائية.

كما دشنت الوزارة الخريطة التفاعلية التي تمكن المواطن والمقيم من معرفة الأنشطة المستثناة والمتاحة والقريبة من حوله، من خلال بوابة بلدي , مبينة أنه يمكن إصدار التصاريح عبر #بوابة_بلدي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي:( https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=196 ).