شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات المملكة يحصدن 3 جوائز في أولمبياد الرياضيات بهولندا والان نبدء بالتفاصيل

حققت ثلاث طالبات سعوديات مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري، ونُفذ عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد

وشهدت المسابقة فوز الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة بالميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بالميدالية البرونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة على شهادة تقدير.

وكان فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات قد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة؛ بهدف تطوير المهارات العلمية للمشاركات، كما رُشحت الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.