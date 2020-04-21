محمد عبده: أنا بيتوتي وأزمة كورونا كشفت لنا نعيم الأيام الجميلة

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفنان محمد عبده أنه متأقلم تمامًا مع العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأضاف محمد عبده، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية: “أنا في الأصل إنسان بيتوتي.. الحاجة الوحيدة اللي نقصاني السفر لأني بحبه.

وتابع: أبنائي متواجدون في باريس، وحتى لما بروح هناك بقعد في البيت، مشددًا على أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، وأن “الدنيا في الحلو والمر، ولازم الناس زي ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر”.

وشدد الفنان محمد عبده على أنه يعتز بالحفلات التي شارك بها في مصر خلال عدة مناسبات وأبرزها حفلات شم النسيم، وأنه يكن كل تقدير واحترام لكوكب الشرق أم كلثوم، وتابع: “أم كلثوم نبراس لكل فنان يغني شرقي وعربي”.

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وأردف فنان العرب: أنا حاصل على دبلوم صنايع ولذلك حريص على تعليم أبنائي تعليمًا عاليًا، متابعًا أن لديه 8 أبناء جميعهم في مراحل تعليم عالية.

وقال: لابد أن يكون الإنسان متعلمًا ومثقفًا، وحتى عندما دخلت مجال الفن حرصت على تعلم الموسيقى من أساتذة.. ولذلك قلت لأبنائي انهلوا من العلم وبعد ذلك افعلوا ما يحلو لكم.

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