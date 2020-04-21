- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم محمد عبده: أنا بيتوتي وأزمة كورونا كشفت لنا نعيم الأيام الجميلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عبده: أنا بيتوتي وأزمة كورونا كشفت لنا نعيم الأيام الجميلة
أكد أن أم كلثوم نبراس لكل فنان يغني شرقي وعربي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الفنان محمد عبده أنه متأقلم تمامًا مع العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأضاف محمد عبده، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية: “أنا في الأصل إنسان بيتوتي.. الحاجة الوحيدة اللي نقصاني السفر لأني بحبه.
وتابع: أبنائي متواجدون في باريس، وحتى لما بروح هناك بقعد في البيت، مشددًا على أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، وأن “الدنيا في الحلو والمر، ولازم الناس زي ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر”.
وشدد الفنان محمد عبده على أنه يعتز بالحفلات التي شارك بها في مصر خلال عدة مناسبات وأبرزها حفلات شم النسيم، وأنه يكن كل تقدير واحترام لكوكب الشرق أم كلثوم، وتابع: “أم كلثوم نبراس لكل فنان يغني شرقي وعربي”.
وأردف فنان العرب: أنا حاصل على دبلوم صنايع ولذلك حريص على تعليم أبنائي تعليمًا عاليًا، متابعًا أن لديه 8 أبناء جميعهم في مراحل تعليم عالية.
وقال: لابد أن يكون الإنسان متعلمًا ومثقفًا، وحتى عندما دخلت مجال الفن حرصت على تعلم الموسيقى من أساتذة.. ولذلك قلت لأبنائي انهلوا من العلم وبعد ذلك افعلوا ما يحلو لكم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده: أنا بيتوتي وأزمة كورونا كشفت لنا نعيم الأيام الجميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.