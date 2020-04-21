تسلسل زمني.. كيف تعاملت الجوازات مع كورونا منذ تسجيل أول حالة؟

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت المديرية العامة للجوازات العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين، منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وضمن الإجراءات التي اتخذتها الجوازات، يوم 4 فبراير هو إلزام جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ بضرورة الإفصاح عن تواجدهم في الصين خلال الـ15 يومًا السابقة لتاريخ قدومهم المملكة، قبل أن تتخذ قرارًا بتعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين.

وفي 5 فبراير، أتاحت الجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة للحالات التي تأثرت بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، ثم في 23 فبراير، دعت الجوازات كافة المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة بعد تعليق الرحلات الدولية تفاديًا للعقوبات.

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وبعدها في 26 مارس، أهابت الجوازات بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بالمعتمرين المتأخرين عن المغادرة المسارعة بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات المترتبة على التأخر، ثم في 3 إبريل تم تمديد هوية مقيم للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ثم بدأت الجوازات بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وفي 6 إبريل تم تمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونيًّا، وفي 9 إبريل كان تأجيل تحصيل رسوم إصدار هوية مقيم للعاملين في منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر.

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