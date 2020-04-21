إصابات كورونا في أمريكا تتضاعف في أسبوعين وتتجاوز الـ800 ألف

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الثلاثاء، تسجيل 34048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال لـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 810561 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، ليتضاعف عدد مصابي الفيروس في أسبوعين متجاوزًا 800 ألف.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 2317 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 43.630 وفاة.

كما سجلت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة منذ بدء انتشار الفيروس فيها، حيث أعلنت تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا وقياسيا على أساس يومي.

وقال حاكم الولاية، فيل ميرفي، في مؤتمر صحفي: إنه تم تسجيل 379 حالة وفاة في الولاية بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددًا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في الولاية.

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وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية إلى 4753، بعد أن كانت 4377 حتى مساء الاثنين.

ووافق منظمو الصحة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، على أول اختبار لفيروس كورونا يسمح للأشخاص بجمع عيناتهم في المنزل، وهو نهج جديد يمكن أن يساعد في توسيع خيارات الاختبار في معظم الولايات.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، سيكون الاختبار من شركة المختبرات الأمريكية القابضة LabCorp متاحًا في البداية فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وللمستجيبين الأوائل بموجب أوامر الطبيب.

وأضافت الوكالة أن السماح للأشخاص بالمسحة الذاتية في المنزل من شأنه أن يساعد في تقليل مخاطر العدوى للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ويساعد في الحفاظ على معدات الحماية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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