الشؤون البلدية: 8 ممارسات قد تتسبب في تفشي كورونا

2020-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن الرقابة المجتمعية مسؤولية وطنية وأخلاقية للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأوضحت الشؤون البلدية، في تغريدة لها عبر تويتر، أن هناك 8 ممارسات قد تتسبب في تفشي فيروس كورونا، ومنها الباعة المتجولين في الشوارع أو بالأسواق المحيطة بك، والزحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، وأيضًا تقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام، وعدم توفر المعقمات داخل الأسواق.

وضمن الممارسات أيضًا، عدم إغلاق وجبات التوصيل بتغليف حراري بشكل صحيح، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعالمين بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في المملكة يوم أمس، والتي بلغت 1147 حالة.

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وجاء توزيع حالات كورونا الجديدة كما يلي: مكة المكرمة 305، المدينة المنورة 299، جدة 171، الرياض 148، الهفوف 138، الطائف 27، الجبيل 12، تبوك 10، خليص 8، بريدة 6، الدمام 5، المخواة 3.

كما تم رصد حالتين فقط في كل من عنيزة، الهدا، عرعر والظهران، في حين تم تسجيل حالة واحدة في كل من: محايل عسير، الجوف، القنفذة، القريات، سبت العلاية، القريع والباحة.

وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 11631 حالة، من بينها 9882 حالة نشطة، ومن ضمنها 81 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية الفائقة.

وبلغ إجمالي المتعافين في المملكة 1640 حالة بعد تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 109 حالات.

من جهة أخرى كشف متحدث الصحة عن إجراء 200 ألف فحص لفيروس كورونا عبر تقنية PCR.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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