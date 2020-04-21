شكرا لقرائتكم خبر

لا تجبروا أطفالكم على مواصلة الأكل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

نبهت الاستشارية بالمركز الألماني للاستشارات التربوية «بي كيه إيه»، دانا مونت، الآباء إلى عدم إجبار الأطفال على مواصلة الأكل بعد شعورهم بالامتلاء، لافتة إلى أنه على الآباء أن يكونوا مثالا لسلوك الطعام الصحي لأطفالهم.

Advertisements

وقالت «إذا كان الأطفال مزعجين للغاية في مسألة طعامهم، فيمكن للوالدين محاولة إدخال القليل من المرح في أوقات الوجبات، وربما من خلال الاقتصار على طعامهم المفضل، مثل المعكرونة أيام الجمعة».

وأضافت مونت «من المفيد إشراك الأطفال في التسوق والطهي وسؤالهم: هل يجب أن نجرب شيئا جديدا؟، وإذا ما كان الطفل يريد الحصول على وجبة مطهية خصيصا له، فيمكن للآباء إبرام صفقة، حيث يقولون «حسنا، ولكن يجب على الجميع تجربة شيء ما من طبق الآخر»، ثم يدخل الوالدان تدريجيا الأطباق التي كانت مرفوضة سابقا».

واقترحت إعطاء الأطفال الذين لا يحبون الخضراوات عصير خضراوات أو التمويه بإعداد أشكال مرحة منها، محذرة من إجبار الأطفال على تناول الطعام البارد الذي لا يثير منظره الشهية. وبينت أنه لا جدوى من محاولة ربط أنشطة أخرى بوجبات الطعام أو قول أشياء مثل «إذا لم تتناول العشاء لن تشاهد التلفزيون».