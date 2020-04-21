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حدائق حيوان الدنمارك تعيد فتح أبوابها أول مايو

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حدائق حيوان الدنمارك تعيد فتح أبوابها أول مايو
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ستوكهولم

أعلنت حدائق حيوان في الدنمارك أمس أنها سوف تفتح أبوابها مجددا في أول مايو، حيث تخفف البلاد تدريجيا من القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس .

وقالت حديقة حيوان كوبنهاجن إن مطاعمها سوف تبيع وجبات جاهزة وسوف يوجد موظفون لضمان أن يحافظ الزائرون على مسافة آمنة عن بعضهم بعضا خلال الزيارة، بما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية. وسوف تبقى بعض أماكن العرض الداخلية مغلقة لتجنب الازدحام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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