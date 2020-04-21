شكرا لقرائتكم خبر

حدائق حيوان الدنمارك تعيد فتح أبوابها أول مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ستوكهولم

أعلنت حدائق حيوان في الدنمارك أمس أنها سوف تفتح أبوابها مجددا في أول مايو، حيث تخفف البلاد تدريجيا من القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت حديقة حيوان كوبنهاجن إن مطاعمها سوف تبيع وجبات جاهزة وسوف يوجد موظفون لضمان أن يحافظ الزائرون على مسافة آمنة عن بعضهم بعضا خلال الزيارة، بما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن السلطات الصحية. وسوف تبقى بعض أماكن العرض الداخلية مغلقة لتجنب الازدحام.