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بعد مرور 30 عاما.. إعادة محاكمة قاتل في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ولنجتون

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف النيوزيلندية للمرة الثانية في قضية رجل أدين بمقتل سائحين سويديين، وذلك بعد مرور ثلاثة عقود على الإدانة.

ومنحت الحكومة النيوزيلندية أمس ديفيد تاميهير، امتيازا ملكيا بالرأفة، مما يسمح بالنظر في قضيته مرة أخرى، ويتيح إعادة فتح القضايا الجنائية، حيث قد يكون شخص ما قد أدين أو حكم عليه بشكل خاطئ.

وأدين تاميهير في 1990 بقتل السائحين السويديين: أوربان هويجلين (23 عاما) وهيدي باكونين (21 عاما) وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وجرى إطلاق سراحه بشروط بعد أن قضى 20 عاما في السجن.