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العراق يستأنف الحياة بعد إغلاق 40 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

استأنفت الوزارات والدوائر والشركات العراقية أعمالها وعادت الحياة إلى الشوارع والأسواق بعد تقليص جزئي للسلطات أمس، للمنع الوقائي لمدة تصل 13ساعة نهارا باستثناء يومي الجمعة والسبت وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

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وتدفق الآلاف من الموظفين والعاملين في ساعات الصباح أمس، وبنسبة 25% من إجمالي موظفي الدوائر الحكومية إلى مكاتبهم لإنجاز الأعمال المهمة بعد انقطاع دام نحو 40 يوما، بسبب قرارات حكومية لتطبيق الحظر الوقائي ضد فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 82 عراقيا فيما تجاوز حاجز الإصابات 1574حالة.

ويأتي قرار الرفع الجزئي للحظر استنادا إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق الأحد الماضي لتحديد مواعيد جديدة لحظر التجوال الوقائي بمناسبة حلول شهر رمضان تبدأ من السابعة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من أمس، ولمدة شهر واحد.

وسمح البيان للعراقيين بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها والتعهد بتطبيق الوقاية.