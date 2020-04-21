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300 إرهابي ومهرب في أيدي الجيش المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة قبضت القوات المسلحة المصرية على عناصر إجرامية ومهربين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضحت القوات المسلحة، أن قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد 10 فتحات أنفاق بشمال سيناء، وضبط 316 سلاحا ناريا. وأشار البيان إلى تمكن قوات حرس الحدود أيضا من القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 4710 أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل.



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