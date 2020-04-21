مصابو كورونا حول العالم يتجاوزون 2.5 مليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به ليقترب من 2.5 مليون حتى صباح أمس.

وكشفت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و483 ألفا، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 652 ألف حالة، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 170 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا.